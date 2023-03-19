Появилось видео поездки Владимира Путина по Мариуполю

Сообщается, что президент прилетел туда на вертолете, а затем объехал несколько районов города за рулем иномарки в сопровождении вице-премьера Марата ХуснуллинаВладимир Путин поздно вечером осмотрел Мариуполь, следует из кадров, которые показали федеральные каналы.