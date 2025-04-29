Rockstar пожертвовала особенностями San Andreas, чтобы сделать GTA IV игрой нового поколения — культовому боевику Rockstar исполнилось 17 лет

Пока фанаты изнывают от нетерпения в ожидании новостей о дате релиза Grand Theft Auto VI, свою 17-ю годовщину сегодня, 29 апреля, отмечает предпоследняя на сегодняшний день игра серии — Grand Theft Auto IV.
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