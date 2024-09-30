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Мода и Шоу-бизнес

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Алеся Кафельникова прошлась по подиуму в наряде с глубоким декольте

Алеся Кафельникова прошлась по подиуму в наряде с глубоким декольте

Российская модель Алеся Кафельникова прошлась по подиуму в откровенном образе и без бюстгальтера. Кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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