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Татар-информ

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Более 130 мастеров представили свои работы на фестивале «Бугульма ремесленная»

Более 130 мастеров представили свои работы на фестивале «Бугульма ремесленная»

В Бугульме сегодня, 29 августа, проходит празднование сразу трех событий — 245-летия со дня присвоения городу соответствующего статуса, Дня Республики Татарстан и Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

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