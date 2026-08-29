Более 130 мастеров представили свои работы на фестивале «Бугульма ремесленная»

В Бугульме сегодня, 29 августа, проходит празднование сразу трех событий — 245-летия со дня присвоения городу соответствующего статуса, Дня Республики Татарстан и Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
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