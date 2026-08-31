«Ведь точно знала, что убивает»: россиян шокировала 24-летняя подозреваемая в подрыве авто военного в Петербурге

Телеканал "78" Точнее, шок вышел «двухфазный». Многие даже не поверили, что 24-летняя, которую подозревают в том, что заложила СВУ под машину, не с Украины.
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