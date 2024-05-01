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Карло Анчелотти: «Роналду писал историю «Реала», Винисиус творит ее сейчас. Два больших таланта, но разные игроки»

Вчера «Реал» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2). Бразильский вингер мадридцев сделал дубль.

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