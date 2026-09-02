Бренд Dell, автономность до 23 часов, новейший чип Intel и цена ниже 700 долларов. Компания показала ноутбук Dell 14S

В основе Intel Core Series 3 Компания Dell после выпуска XPS 13 за 700 долларов, который можно назвать настоящим конкурентом для MacBook Neo, собирается выпустить ещё чуть более доступную модель Dell 14S.
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