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Царьград

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60 тысяч новых документов об убийстве сенатора Кеннеди: детали расследования

60 тысяч новых документов об убийстве сенатора Кеннеди: детали расследования

Рассекречены 60 тысяч документов об убийстве сенатора Роберта Кеннеди. В них зашифрованы детали расследования: записи интервью с Серханом и свидетельствами очевидцев.

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