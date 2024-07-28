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Царьград

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В Краснодаре завели дело на голую женщину, воткнувшую вилку в висок полицейского

В Краснодаре завели дело на голую женщину, воткнувшую вилку в висок полицейского

Оперуполномоченному, который пытался утихомирить гражданку, потребовалась медицинская помощь.Курьёзный случай произошёл утром 26 июля в одной из многоэтажек на ул.

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