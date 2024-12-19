Глава сирийских вооруженных формирований призвал вычеркнуть свою группировку из списка террористических

Лидер сирийских вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (ранее известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) призвал исключить группировку "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, террористическая организация, запрещена в РФ) из списков террористических организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии