США атаковали иранский танкер: экипаж эвакуировался с судна

Вооружённые силы США нанесли удар по иранскому танкеру около острова Джаск. Экипаж был вынужден покинуть судно и переправился на спасательных шлюпках к берегу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вячеслав Володин ...
- АУ Сергей Игнатов на...
- ВМС Франции остан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым