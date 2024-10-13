ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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АТЕИЗМ и претензии верующих

АТЕИЗМ и претензии верующих

Или почему атеист не уверует в падающем самолёте, под вражескими пулями или в любых других исключительных условиях.

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Комментарии
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Сергей Никитин
атеизм - научный атеизм, а не стихийный -не предполагает веры в отсутствие бога. он считает (всего-то!) что нет достаточных доказательств наличия бога. а доказать наличие бога господа верующие не в состоянии.
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6 час.
Элина Морозова
Быть атеистом- не значит относиться неуважительно к религиям. Икону наверняка  кто то из знакомых подарил из лучших побуждений.  Хотел быть анонимным, так как не знал ее отношение к религии. А вот, что касается снов-  то это отдельный  увлекательный разговор. Мне тоже несколько раз  снились &quot;вещие&quot; сны.&quot; Но  это лучше в отдельной теме.
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55 мин.
Элина Морозова
Я все же  слегка возражу. То, что вы описываете- это  агностицизм.
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54 мин.

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