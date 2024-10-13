Или почему атеист не уверует в падающем самолёте, под вражескими пулями или в любых других исключительных условиях.
АТЕИЗМ и претензии верующих
Комментарии
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Сергей Никитин
атеизм - научный атеизм, а не стихийный -не предполагает веры в отсутствие бога. он считает (всего-то!) что нет достаточных доказательств наличия бога. а доказать наличие бога господа верующие не в состоянии.
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6 час.
Элина Морозова
Быть атеистом- не значит относиться неуважительно к религиям. Икону наверняка кто то из знакомых подарил из лучших побуждений. Хотел быть анонимным, так как не знал ее отношение к религии. А вот, что касается снов- то это отдельный увлекательный разговор. Мне тоже несколько раз снились "вещие" сны." Но это лучше в отдельной теме.
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55 мин.
Элина Морозова
Я все же слегка возражу. То, что вы описываете- это агностицизм.
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54 мин.
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