АТЕИЗМ и претензии верующих

атеизм - научный атеизм, а не стихийный -не предполагает веры в отсутствие бога. он считает (всего-то!) что нет достаточных доказательств наличия бога. а доказать наличие бога господа верующие не в состоянии.

Элина Морозова

Быть атеистом- не значит относиться неуважительно к религиям. Икону наверняка кто то из знакомых подарил из лучших побуждений. Хотел быть анонимным, так как не знал ее отношение к религии. А вот, что касается снов- то это отдельный увлекательный разговор. Мне тоже несколько раз снились "вещие" сны." Но это лучше в отдельной теме.