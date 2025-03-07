Сотрудник новосибирского аэропорта украл два iPhone для жены и дочери

Мужчина хотел сделать подарок близким на 8 Марта, но добыть его решил нечестным путём.Один из работников новосибирского аэропорта Толмачёво попался на попытке украсть два смартфона iPhone, общей стоимостью около 150 тысяч рублей.
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