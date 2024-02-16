Загадочное заболевание мозга “синдром Алисы в стране чудес” может быть на шаг ближе к разгадке

Всё чудесатее и чудесатее. Понимание наукой загадочного и редкого расстройства, известного как “синдром Алисы в Стране чудес”, стало немного яснее благодаря исследованию, в ходе которого была составлена карта мозговой цепи, которая, по-видимому, вовлечена в это состояние.