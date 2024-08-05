Сегодня, 4-го числа, в первые выходные августа возвращаемся в Hidden на Камергерском. Вход бесплатный! 😎В 2 отделениях отыграем песни 22 наших с вами любимых артистов: AC/DC, Aerosmith, Alice Cooper, Billy Idol, Black Sabbath, Bon Jovi, Deep Purple, Dio, Judas Priest, Kiss, Manowar, Metallica, Mötley Crüe, Motörhead, Ozzy Osbourne, Poison, Scorpions, Survivor, Twisted Sister, Warlock, WASP, Whitesnake.