Moscow Rock City
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Moscow Rock City

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Возвращаемся в Hidden на Камергерском 😎

Возвращаемся в Hidden на Камергерском 😎

Сегодня, 4-го числа, в первые выходные августа возвращаемся в Hidden на Камергерском. Вход бесплатный! 😎В 2 отделениях отыграем песни 22 наших с вами любимых артистов: AC/DC, Aerosmith, Alice Cooper, Billy Idol, Black Sabbath, Bon Jovi, Deep Purple, Dio, Judas Priest, Kiss, Manowar, Metallica, Mötley Crüe, Motörhead, Ozzy Osbourne, Poison, Scorpions, Survivor, Twisted Sister, Warlock, WASP, Whitesnake.

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