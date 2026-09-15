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Направление работы Центра СОБС- оказание помощи бывшим сотрудникам органов безопасности и их семьям

Направление работы Центра СОБС- оказание помощи бывшим сотрудникам органов безопасности и их семьям

С момента своего создания «Центр социализации и содействия сотрудникам органов безопасности и спецслужб» (БФ СОБС)задумывался как площадка социализации и поддержки бывших сотрудников и их семей.

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