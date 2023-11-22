НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 604 подписчика

«Стрела-10» против БПЛА. Армия модернизирует войсковую ПВО

«Стрела-10» против БПЛА. Армия модернизирует войсковую ПВО

Замаскированный ЗРК "Стрела-10МН" в зоне боевых действий В ходе Спецоперации по защите Донбасса войсковая противовоздушная оборона российской армии столкнулась с рядом характерных вызовов и угроз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх