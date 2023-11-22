«Стрела-10» против БПЛА. Армия модернизирует войсковую ПВО

Замаскированный ЗРК "Стрела-10МН" в зоне боевых действий В ходе Спецоперации по защите Донбасса войсковая противовоздушная оборона российской армии столкнулась с рядом характерных вызовов и угроз.
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