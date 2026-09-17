Почему вы не худеете, хотя всё считаете: эксперт раскрыла секрет «шумных продуктов»

Представьте: человек может месяцами вести дневник питания, знать гликемический индекс наизусть и регулярно отжиматься в крутом зале, но при этом вес стоит на месте или даже ползёт вверх.
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