На Смоленщину привезут препараты против кори

За 2023 в регионе было зарегистрировано 11 случаев болезни Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора рассказали о ситуации с заболеваемостью корью на территории Смоленской области, а также о мерах, которые принимаются для профилактики распространения этого вируса.