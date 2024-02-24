На Смоленщину привезут препараты против кори

За 2023 в регионе было зарегистрировано 11 случаев болезни Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора рассказали о ситуации с заболеваемостью корью на территории Смоленской области, а также о мерах, которые принимаются для профилактики распространения этого вируса.
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