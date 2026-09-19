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FiNE NEWS

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Медведь напал на жителя Камчатки: объявлен поиск хищника

В Усть-Камчатском округе Камчатского края произошло трагическое происшествие. По информации Москва24, медведь совершил нападение на мужчину, в результате которого тот получил смертельные ранения.

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