В сенате США начали расследование о здоровье Байдена во время его президентства

Американский сенатор-республиканец из штата Висконсин Рон Джонсон сообщил о своем намерении начать расследование состояния здоровья бывшего президента США Джо Байдена во время его пребывания на данном посту.
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