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30 сентября в Москве пройдет ежегодная конференция Okkam «О цене и ценности»

30 сентября в Москве пройдет ежегодная конференция Okkam «О цене и ценности»

Сначала — понять, за что потребитель готов платить Конференцию откроет Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam, с разговором о состоянии рынка, бизнеса и экономики и о том, как происходящие изменения отражаются на рекламной индустрии.

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