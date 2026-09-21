30 сентября в Москве пройдет ежегодная конференция Okkam «О цене и ценности»

Сначала — понять, за что потребитель готов платить Конференцию откроет Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam, с разговором о состоянии рынка, бизнеса и экономики и о том, как происходящие изменения отражаются на рекламной индустрии.
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