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«Украинцы говорили: «Их снимут, точно снимут». Родионенко призналась, что атмосфера на КМ в Дохе была очень тяжелой

«Украинцы говорили: «Их снимут, точно снимут». Родионенко призналась, что атмосфера на КМ в Дохе была очень тяжелой

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала об атмосфере на этапе Кубка мира в Дохе в начале марта.

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