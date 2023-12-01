Как отдыхают россияне в конце 2023 года: будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем Евгения КомароваРоссияне будут праздновать наступление 2024 года, и, как всегда, вопросы относительно рабочего статуса последних дней декабря остаются актуальными.