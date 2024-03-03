Игорь Бутман отметил, что джазовые оркестры в России испытывают нехватку трубачей и тромбонистов

Саксофонист Игорь Бутман подчеркнул, что молодые люди в стране проявляют интерес к изучению джазовых инструментов, однако немногие из них выбирают трубу и тромбон в качестве своей будущей профессии, передает ТАСС.
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