Путин удивился дефициту картофеля в Белоруссии

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. На встрече с представителями предпринимательских кругов президент России Владимир Путин выразил удивление по поводу дефицита картофеля в Белоруссии, стране, известной своим картофельным производством.
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