Путин указал на важность юридической поддержки участников СВО

РИА Новости/Станислав Красильников Президент России Владимир Путин поздравил юридическое сообщество России с профессиональным праздником и выразил надежду на то, что представители данной отрасли продолжат оказывать юридическую помощь высокого уровня участникам специальной военной операции и их семьям.