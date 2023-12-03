Путин указал на важность юридической поддержки участников СВО

РИА Новости/Станислав Красильников Президент России Владимир Путин поздравил юридическое сообщество России с профессиональным праздником и выразил надежду на то, что представители данной отрасли продолжат оказывать юридическую помощь высокого уровня участникам специальной военной операции и их семьям.
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