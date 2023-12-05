Война в Прибалтике: нельзя недооценивать американских агнцев на жертвенном алтаре

В условиях стремительно растущей вероятности третьей мировой войны, когда только ленивый в странах НАТО не обсуждает перспективы вероятной открытой войны с Россией на европейском театре военных действий, весьма актуально обратить внимание на тех членов НАТО, к кому обычно принято относиться скептически.