БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Война в Прибалтике: нельзя недооценивать американских агнцев на жертвенном алтаре

Война в Прибалтике: нельзя недооценивать американских агнцев на жертвенном алтаре

В условиях стремительно растущей вероятности третьей мировой войны, когда только ленивый в странах НАТО не обсуждает перспективы вероятной открытой войны с Россией на европейском театре военных действий, весьма актуально обратить внимание на тех членов НАТО, к кому обычно принято относиться скептически.

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