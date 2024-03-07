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Откуда появился праздник 8 марта и как его отмечают в разных странах мира

Откуда появился праздник 8 марта и как его отмечают в разных странах мира

Откуда появился праздник 8 марта и как его отмечают в разных странах мира Анна ФедороваМало кто владеет достоверной информацией о том, как возник 8 марта как праздник, который в 2024 году отметят уже в 114-й раз.

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