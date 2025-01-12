Министерство замещения русских: Минтруд переходит "красные линии" Путина?

За последние несколько лет к Министерству труда и соцзащиты накопилось немало вопросов. Чего только стоит реализация программ Международной организации миграции (МОМ) по завозу на западные деньги в Россию жителей Средней Азии.
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