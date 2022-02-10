Пресс-атташе ФФКР: «Валиева не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений МОК»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина сообщила, что российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от личного турнира на Олимпиаде-2022.
Популярные статьи
- Пангерей, Халматов, Масудов вызваны в сборную Казахстана до 19 лет на матчи против Армении
- Загитова и Медведева пришли на матч сборной России по хоккею против Швейцарии
- «Скорее это прощание, чем возвращение». Дель Потро может завершить карьеру после турниров в Южной Америке. Он заплакал на пресс-конференции
Свежие комментарии