Цели СВО не статичны

Одиссей

Не нравится мне эта картинка!!! С какого бодуна мы будем отдавать кому-то Центральную Околицу? Но и брать ее к себе на содержание, восстановление и развитие до современного уровня - тоже не стоит: затратно и благодарности все равно не получим. ИМХО, надо на территории ЦеУкры создать некое квази-государство. Назвать, например, Малороссией и держать под полным и жестким контролем. Протекторат, одним словом. И, самое главное!!!! На самообеспечении: сколько заработают - столько и съедят. А вот ЗапУкру надо отдать!!! Ляхи об этом мечтают - так и продать им за какую-то уступку с их стороны. Например, за коридор в Калининград. Немножечко подарить Бацьке - он не откажется. Немного - Орбану. А вот румынам - фигу показать! Обойдутся!