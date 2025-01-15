Дорогие друзья, хотелось бы высказаться по поводу целей спецоперации на Украине. Как мы помним из обращения Владимира Путина в феврале 2022 года, ключевыми целями мероприятия являются "демилитаризация и денацификация Украины", а если взять высказывание главы государства от июня 2022 года - то "освобождение Донбасса, защита людей и создание необходимых условий для безопасности России".
Цели СВО не статичны
Комментарии
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Одиссей
Не нравится мне эта картинка!!! С какого бодуна мы будем отдавать кому-то Центральную Околицу? Но и брать ее к себе на содержание, восстановление и развитие до современного уровня - тоже не стоит: затратно и благодарности все равно не получим. ИМХО, надо на территории ЦеУкры создать некое квази-государство. Назвать, например, Малороссией и держать под полным и жестким контролем. Протекторат, одним словом. И, самое главное!!!! На самообеспечении: сколько заработают - столько и съедят. А вот ЗапУкру надо отдать!!! Ляхи об этом мечтают - так и продать им за какую-то уступку с их стороны. Например, за коридор в Калининград. Немножечко подарить Бацьке - он не откажется. Немного - Орбану. А вот румынам - фигу показать! Обойдутся!
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13 час.
Андрей
И все же цели не статичны! Об этом и Президент заявил, когда сказал, что с каждым последующим днем условия мира для Украины будут все хуже и хуже....
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2 час.
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