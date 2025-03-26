Столичный Останкинский суд заблокировал 11 Telegram-каналов, где нелегально продавали сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
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Столичный Останкинский суд заблокировал 11 Telegram-каналов, где нелегально продавали сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).