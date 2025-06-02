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Симоньян отреагировала на критику лосин фразой «ношу то, что любил мой муж»

Симоньян отреагировала на критику лосин фразой «ношу то, что любил мой муж»

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на фразы критиков по поводу ее стиля.

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