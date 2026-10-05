В Калуге водитель автомобиля "Тойота" врезался в ограждение и погиб на месте

5 октября в Калуге произошла смертельная авария. По предварительным данным, в 13 часов 55 минут 62-летний водитель автомобиля "Тойота" ехал по 21-му километру автодороги "Северный обход" на транспортной развязке с автодорогой Р-132 "Обход города Калуги".