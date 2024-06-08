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Экс-главе "Автодора" грозит 14 лет за ущерб в 2 млрд рублей

Экс-главе "Автодора" грозит 14 лет за ущерб в 2 млрд рублей

Прокурор запросил для бывшего председателя правления госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха 14 лет колонии общего режима по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями во время строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2014–2018 годах.

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