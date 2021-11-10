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Археологические загадки России

Археологические загадки России

  Территория России хранит много тайн. Но особенно на загадки богата Сибирь – место, где смешивались народы, где возникали и исчезали огромные древние цивилизации…   Куда исчезли саргаты? Сибирские археологи ищут ответ на вопрос: куда исчезли древние саргаты, чье царство простиралось от Урала до Барабинских степей и от Тюмени до степей Казахстана? Есть предположение, что Саргатия была частью древней Сарматии и существовала более 1000 лет, а потом исчезла, оставив после себя только курганы.

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