Археологические загадки России

Территория России хранит много тайн. Но особенно на загадки богата Сибирь – место, где смешивались народы, где возникали и исчезали огромные древние цивилизации… Куда исчезли саргаты? Сибирские археологи ищут ответ на вопрос: куда исчезли древние саргаты, чье царство простиралось от Урала до Барабинских степей и от Тюмени до степей Казахстана? Есть предположение, что Саргатия была частью древней Сарматии и существовала более 1000 лет, а потом исчезла, оставив после себя только курганы.