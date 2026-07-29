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Аргументы и Факты

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Новый провал Британии: раскрыта миссия по высадке боевиков НАТО на Украине

Новый провал Британии: раскрыта миссия по высадке боевиков НАТО на Украине

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм подтвердил, что страна готова направить свои войска на Украину после заключения мирного соглашения — якобы «для укрепления безопасности в долгосрочной перспективе».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Эта &quot;Британия&quot; ВЕЗДЕ ЛЕЗЕТ, ГДЕ УНЮХАЕТ НАЖИВУ!!
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1 м.