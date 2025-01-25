Политика как он...
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Политика как она есть

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В США конгрессмены обратились с призывом к госсекретарю

В США конгрессмены обратились с призывом к госсекретарю

Ряд конгрессменов-демократов обратился к госсекретарю США Марко Рубио с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

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Комментарии
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Eduard
Неи ничего глупее чем&quot;демократы&quot; США! Они что смысл слова утеряли?
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17 час.
Гарибян Сусанна
У НИХ ДЕМОКРАТИЯ ДАВНО ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОХЛОКРАТИЮ, ГДЕ ВЛАСТИ НАРОДА НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, А ПРАВИТ ГОСУДАРСТВОМ ОХЛОС.
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16 час.
Ольга Каширина
Ничего  потерпят, а там видно будет.
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15 час.

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