Ряд конгрессменов-демократов обратился к госсекретарю США Марко Рубио с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
В США конгрессмены обратились с призывом к госсекретарю
Комментарии
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Eduard
Неи ничего глупее чем"демократы" США! Они что смысл слова утеряли?
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17 час.
Гарибян Сусанна
У НИХ ДЕМОКРАТИЯ ДАВНО ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОХЛОКРАТИЮ, ГДЕ ВЛАСТИ НАРОДА НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, А ПРАВИТ ГОСУДАРСТВОМ ОХЛОС.
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16 час.
Ольга Каширина
Ничего потерпят, а там видно будет.
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15 час.
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