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Военный эксперт Марочко: ВСУ используют промзоны Артемовска для укрытия своего вооружения

Киев пытается удержать промышленную зону Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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