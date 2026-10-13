«Это опытный человек»: в свердловском отделении ЛДПР прокомментировали избрание нового спикера

Координатор Свердловского РО ЛДПР, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Каптюг прокомментировал избрание Дмитрия Жукова новым председателем регионального парламента.
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