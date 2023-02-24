«Третья» партия США выступила против помощи Украине

Либертарианская партия США поддерживает резолюцию группы конгрессменов с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине.
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