Русская весна

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«Третья» партия США выступила против помощи Украине

«Третья» партия США выступила против помощи Украине

Либертарианская партия США поддерживает резолюцию группы конгрессменов с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине.

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