GenMed: спящие раковые клетки часто скрываются в двух типах тканей организма

Ученые из Имперского колледжа Лондона создали подробную карту опухолей молочной железы и обнаружили участки, где могут скрываться неактивные раковые клетки, способные вызывать рецидив заболевания после лечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии