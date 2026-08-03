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Газета.ру

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GenMed: спящие раковые клетки часто скрываются в двух типах тканей организма

GenMed: спящие раковые клетки часто скрываются в двух типах тканей организма

Ученые из Имперского колледжа Лондона создали подробную карту опухолей молочной железы и обнаружили участки, где могут скрываться неактивные раковые клетки, способные вызывать рецидив заболевания после лечения.

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