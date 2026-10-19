По итогам 2025 года Астраханская область улучшила свои позиции в двенадцатом ежегодном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ, поднявшись с 66-го на 64-е место.
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