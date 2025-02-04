В Приангарье изменится порядок совершения сделок по земельным участкам

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила относительно оборота земельных участков. Ключевое изменение – обязательное определение и внесение границ земельного участка в ЕГРН перед любой сделкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии