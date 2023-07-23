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Мик Уоллес: ЕС не выполнил обещания, но осуждает Россию за выход из зерновой сделки

Мик Уоллес: ЕС не выполнил обещания, но осуждает Россию за выход из зерновой сделки

Депутат Европарламента Мик Уоллес пристыдили Евросоюз за махинации с зерновой сделкой. В частности, речь идет о том, что ЕС отправил в Африку меньше зерна, чем в западные страны.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
И ОН ПРАВ!!!... Главное, Россия поставляет 20% зерна на мировой рынок, а Украина - всего 5% зерна... Но Россию заблокировали не только по поставкам зерна, но и по поставкам удобрений. И НИЧЕГО!! .....И это у них это   &quot;не является&quot; причиной грядущего  наступления голода в беднейших странах Мира?!!... ЛЖИВОСТЬ  и ЛИЦЕМЕРНОЕ ДВУЛИЧИЕ - характерны странам Запада,  во главе с США. Что они там  все такие отвратительные? Им самим разве не противно от своего же поведения?
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