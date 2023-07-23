Мик Уоллес: ЕС не выполнил обещания, но осуждает Россию за выход из зерновой сделки

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лина любимцева

И ОН ПРАВ!!!... Главное, Россия поставляет 20% зерна на мировой рынок, а Украина - всего 5% зерна... Но Россию заблокировали не только по поставкам зерна, но и по поставкам удобрений. И НИЧЕГО!! .....И это у них это "не является" причиной грядущего наступления голода в беднейших странах Мира?!!... ЛЖИВОСТЬ и ЛИЦЕМЕРНОЕ ДВУЛИЧИЕ - характерны странам Запада, во главе с США. Что они там все такие отвратительные? Им самим разве не противно от своего же поведения?