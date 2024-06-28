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Доктор Сосновский: Немецкие политики никак не могут обойтись без расовой теории.

Доктор Сосновский: Немецкие политики никак не могут обойтись без расовой теории.

Немецкие политики никак не могут обойтись без расовой теории. «Эта команда прекрасна. Представьте себе, если бы эта команда состояла только из белых» - написала в твиттере вице-президент Бундестага Катрин Геринг -Эккард.

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