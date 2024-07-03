Чем никаб отличается от хиджаба и чадры: история и значение женских головных уборов в исламе

Никаб, хиджаб, шейла, амира – эти слова все чаще звучат в новостях, вызывая споры и дискуссии. О том, какими бывают женские мусульманские головные уборы, и об их современном значении – в материале «ФедералПресс».
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