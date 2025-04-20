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В Санкт-Петербурге задержали мигранта из Азербайджана - адвоката Тимура Рзаева, который организовал террор против православного праздника

В Санкт-Петербурге задержали мигранта из Азербайджана - адвоката Тимура Рзаева, который организовал террор против православного праздника

ИА "Русский ГУП Продакшн" Из личного архива Как стало известно, 13 апреля 2025 года мигрант из Азербайджана Тимур Рзаев поручил рабочему убрать праздничную атрибутику, посвященную православному празднику «Пасхи», установленную жильцами на придворовой территории дома по улице Дибуновской в г.

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Комментарии
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Н
Наталья
В аул их отправлять. Лишать гражданства, если оно получено и запретить въезд в Россию пожизненно!
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11 час.
АА
Алекс Архипов
На нары врага.
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10 час.
Руслан Техажев
Если гражданство получено недавно, наказание по верхней планке и депортация без права возврата, с аннулированием гражданства РФ!
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4 час.
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