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Кубок наций. Франция и Швеция идут в лидерах, Норвегия – 3-я

Кубок мира по биатлону-2024/25 Кубок наций Мужчины После 2 гонок из 26 1-2. Франция – 390 1-2. Швеция – 390 3.

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